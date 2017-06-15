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Центр государственного языка (ЦГЯ) обнаружил, что в нескольких школах выпускные проводились на иностранном языке без перевода на латышский.

Для того, чтобы удостовериться, что публичные мероприятия проводятся на государственном языке, старшие инспекторы ЦГЯ в этом году провели проверки в 16 учреждениях образования и оказалось, что в пяти из них не обеспечивался перевод на латышский язык.

В Центре госязыка отмечают, что согласно закону, все публичные мероприятия должны проводиться на латышском. Если же на мероприятии используется иностранный язык, организаторы обязаны обеспечить перевод. Он необязателен для литературных, музыкальных и других выступлений.

ЦГЯ направил учреждениям образования письма с напоминанием об этих требованиях.