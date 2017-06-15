В Центре госязыка возмущены проведением выпускных на русском (+ОПРОС) (56)
Общество | 15 июня 2017 года, 07:40
Центр государственного языка (ЦГЯ) обнаружил, что в нескольких школах выпускные проводились на иностранном языке без перевода на латышский.
Для того, чтобы удостовериться, что публичные мероприятия проводятся на государственном языке, старшие инспекторы ЦГЯ в этом году провели проверки в 16 учреждениях образования и оказалось, что в пяти из них не обеспечивался перевод на латышский язык.
В Центре госязыка отмечают, что согласно закону, все публичные мероприятия должны проводиться на латышском. Если же на мероприятии используется иностранный язык, организаторы обязаны обеспечить перевод. Он необязателен для литературных, музыкальных и других выступлений.
ЦГЯ направил учреждениям образования письма с напоминанием об этих требованиях.
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Думаю, что вы знаете куда вам идти, хотя вы и так там, всей своей пятой точкой..., вот и крутите ею получая удовольствие.
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Я,например,не понял,чем именно недовольна языковая инквизиция? О каких выпускных говорится? О выпускных экзаменах,когда школьники отвечают на вопросы билетов,или на выпускные балы,которые следуют после экзаменов. Если речь идёт о выпускных балах,когда вчерашние школьники сегодня уже и не школьники,то кто им может что-то приказывать или запрещать? Говорят,что живём,якобы,в свободной стране,точнее - где ещё есть свобода мысли. Так инквизиторы могут докатиться до абсурда,когда будут под окнами подслушивать на каком языке на свадьбе говорят сами молодожёны и гости. Осталось сделать небольшой шаг вперёд. А почему инквизиторов возмущает,на каком языке выпускники празднуют? Ведь это частное мероприятие. От этого что-то ухудшится? Круглосуточная тотальная слежка за всеми? Мне кажется,что даже в Германии при фюрере не было такого абсурда,который пытаются применить эти усердные инквизиторы.
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