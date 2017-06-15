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Победа Алены Остапенко на турнирах "Большого шлема" равноценна победе на чемпионате мира. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийского Олимпийского комитета Алдонс Врублевскис, комментируя решение Национального совета по спорту наградить латвийскую теннисистку денежной премией.

"Обычно такие суммы выплачиваются спортсменам за высокие достижения в отрасли. Например, за звание чемпиона мира выплачивается до 28 000 евро, за олимпийское чемпионство до 140 000 евро", - рассказал Врублевскис.

Он подчеркнул, что Кабинет министров решил, что победу Остапенко по значимости можно приравнять к мировому чемпионству.

"Именно поэтому она получит премию в размере 28 тысяч евро. Фактически эта сумма предназначена ей не за достижения, так как она не является чемпионкой мира. Но государство имеет право использовать любую мотивацию, чтобы поощрить спортсмена. Поэтому в данном случае награду присудили за популяризацию Латвии в мире", - пояснил Врублевскис.

Он также отметил, что любая организация и любой житель страны может написать письмо в орденский капитул Латвии о награждении того или иного человека.

Напомним, что латвийской теннисистке Алене Остапенко за победу в открытом чемпионате Франции планируется выплатить премию в размере 28 458 евро. Вопрос о денежном вознаграждении уже на следующей неделе рассмотрит правительство.