Общество |

Около здания Сейма сегодня одновременно прошли две акции протеста - против демонстрации животных в цирке и за их использование.

С лозунгами "против" вышли примерно 250 человек, в свою очередь, около 40 активистов поддерживают использование животных в цирке.

На плакатах "гуманного цирка" были надписи: "Жестокости в цирке - нет" и "Животным больно, как и тебе", "Дешевые развлечения для толпы – культура для депутатов?".

Сторонники использования животных в цирке держали плакаты с изображением медведя и человека с надписью: "Как в действительности живут медведи в цирках-шапито?!".

На одном из плакатов содержалось такое утверждение: "Мы любим наших животных и наши животные любят нас".

Эта акция протеста проводится за и против поправок в законе о защите животных, которые позволят использовать в латвийских цирках диких животных, родившихся в неволе.

Сегодня Сейм рассмотрит эти поправки в окончательном чтении.

Напомним, что 12 июня у здания Сейма обществом "Свобода животных" была организована акция, во время которой люди добровольно находились в металлических клетках.