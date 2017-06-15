Сейм запретил использование диких животных в цирке (58)

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Общество | 15 июня 2017 года, 11:45

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом, Сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.

С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба.

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Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В латвийских цирках дикие животные постоянно не размещены - все используемые в цирковых представлениях в Латвии дикие животные ввозятся передвижными цирками из других стран.

В Сейм также было подано 26 тыс. подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.

Комментарии 58
Неважно2 часа назад
Все дикие животные уже в сейме давно!Ходите сами тогда в такой цирк без животных!
3
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г.2 часа назад
Ура! Добро победило! Молодцы ребята. Даже невероятно...
10
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Mixnews.lv1 час назад
это популярный вопрос, суть которого не понимает сам задающий. каких именно вы имеете в виду животных? у нас в стране их нет. про судьбу какого именно зверя вы спрашиваете, и разве вам известно без этого запрета о том, как он умрет?
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