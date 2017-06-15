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Латвийская хоккейная федерация (ЛХФ) внезапно решила поднять цены на переход юных спортсменов из одной команду в другую - с 44 евро до 500 евро. Родители игроков, возмущенные такими нововведениями, отправили в федерацию открытое письмо с просьбой не повышать стоимость за переход в другой клуб.

Согласно проекту правил перехода игроков, за трансфер ребенка до 12 лет родитель должен будет заплатить 300 евро, за подростка от 12 до 18 лет - 500 евро.

Сейчас переход в новую хоккейную команду стоит 17 евро для детей до 12 лет, и 44 евро для тех, кто старше 12.

На официальном сайте ЛХФ такая разница цен между нынешним и будущим сезоном никак не объясняется. Окончательное решение по изменениям в правилах перехода будет принято 19 июня.

"В Риге детский хоккей полностью содержат родители. Тренировки, экипировка, сборы, выезды на соревнования (транспорт, виза, проживание, питание). Ежемесячно я отдаю за хоккей сына около 300 евро. Зачастую бывает так, что ребенок не сработался с командой или тренер не уделяет ему внимания из-за того, что у него на арене более 50 воспитанников. Почему я, оплачивая все на свете, должна еще выделить огромные деньги на то, чтобы перевести своего ребенка в другой клуб?", - задается вопросом одна из матерей юного хоккеиста.

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис отказался комментировать поправки к правилам перехода, сказав, что не может говорить, так как находится за переделами страны.

Член правления ЛХФ Валентин Блюгер также отказался давать радио Baltkom расширенный комментарий по этому вопросу, подчеркнув, что это не телефонный разговор.

"Здесь не все так просто. Этот разговор не для телефона. Хотите узнать подробности - приходите в федерацию. Такой проект правил объясняется постоянным перемещением хоккеистов. Дети бегают из одного клуба в другой по любой причине. То им тренер не нравится, то им команда не подходит или еще что-нибудь не устраивает", - сказал Блюгер.

В свою очередь, родители отрицают тот факт, что дети имеют привычку менять хоккейные клубы. Наоборот, никто не заинтересован в том, чтобы ребенок часто подвергался стрессу при адаптации к новым условиям.

Экс-глава ЛХФ Киров Липман негативно отнесся к новым правилам перехода хоккеистов.

"Я категорически против такого повышения. Это безобразие! У федерации нет денег и она пытается обогатиться за счет родителей. Так она покрывает свое неумение работать, неумение общаться со спонсорами", - сказал Липман.

Он добавил, что члены правления Латвийской хоккейной федерации поступают неправомерно.

"Мы все второстепенные расходы пытались сокращать, так как знаем, сколько тратят родители на детский хоккей. Даже в мыслях никогда не было повышать цены! Я думаю, что взрослые все-таки пойдут на поводу у федерации. Они будут залезать в долги, мучаться, но найдут эти деньги. Каждый родитель уверен, что его ребенок будет играть в NHL, поэтому он сделает все, чтобы сын продолжал тренироваться", - заключил Липман.