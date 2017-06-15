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Сегодня состоялась встреча президента Латвии Раймонда Вейониса с победительницей открытого чемпионата Франции Аленой Остапенко. В президентский замок также была приглашена тренер и мама Алены Елена Яковлева, сообщает Государственная канцелярия.

Вейонис выразил спортсменке благодарность за вложенный труд и подчеркнул, что ее победа способствует узнаваемости Латвии в мире и является положительным стимулом для дальнейшего развития спортивной жизни в Латвии.

"Сегодня встретился с теннисисткой Латвии Еленой Остапенко и поздравил ее с еще небывалым достижением в истории латвийского спорта - победой на French Open 2017. Мы можем достичь многого, если выдвинем амбициозные цели и, не покладая рук, будем работать, чтобы их достичь", - сказал президент.

Стоит отметить, что сегодня президент Латвии отмечает день рождения, в свою очередь Алена Остапенко в день полуфинала чемпионата Ролан Гаррос отметила 20 день рождения.

В свою очередь, в день триумфальной победы Алены Остапенко в открытом чемпионате Франции, Вейонис написал в Twitter, что гордится достижениями латвийской спортсменки.

"Упорный труд, характер и воля к победе. Такова наша Елена Остапенко! Горжусь", - написал глава государства.

Neatlaidīgs darbs, raksturs un cīņas spars. Tā ir mūsu Jeļena Ostapenko! Lepojos! — Raimonds Vējonis (@Vejonis) 10 июня 2017 г.

Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров Большого шлема, обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

За победу в турнире Остапенко получит 2 млн евро.

В свою очередь латвийское государство выплатит спортсменке премию в размере 28 458 евро. Премию получит также тренер и мама Алены Елена Яковлева. Ей планируется выплатить 14 229 евро. В целом на выплату обеих премий из средств на непредвиденные расходы потребуется 42 687 евро, включая налоги.

В свою очередь глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис вообще считает, что Остапенко заслужила орден Трех звезд. "Надеюсь, что Латвийский теннисный союз обратится в орденский капитул", - сказал министр.

Центр госязыка планирует пополнить список отмечаемых дней имени в Латвии именем Алена. Об этом сообщил Центр госязыка после соответствующего запроса депутата Вейко Сполитиса, который он отправил сразу после победы Алены Остапенко на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, после возвращения в Латвию радио Baltkom и MixTV удалось пообщаться с Аленой Остапенко после официальной пресс-конференции.