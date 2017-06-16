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Общество могло бы помочь в укреплении Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), заявил новый начальник бюро Екаб Страуме.

"Давайте будем решительными, поможет построить крепкое KNAB и сильное государство", - с таким призывом к общественности обратился начальник KNAB, утвержденный вчера, 15 июня, Сеймом.

Обращаясь к людям, которые вовлечены в коррупционную деятельность, Страуме призвал их "заглянуть глубже в себя, попытаться найти остатки совести и начать думать о будущем государства, своих детей и внуков".

Отвечая на вопрос, почему он решил изменить свою карьеру, Страуме ответил, что больше не мог стоять в стороне и понял, что надо взять на себя ответственность.

Сначала новый руководитель вникнет в ситуацию в бюро. Цель Страуме - добиться того, чтобы сотрудники KNAB работали как команда.

Как писал Mixnews, Сейм вчера 15 июня, утвердил Екаба Страуме на должность начальника KNAB. 6 июня его назначение на этот пост одобрило и правительство.