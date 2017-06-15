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Прокуратура Рижского судебного округа привлекла к уголовной ответственности двух должностных лиц и трех работников Рижского центрального рынка, включая его бывшего руководителя Анатолия Абрамова.

Бывший председатель правления Рижского центрального рынка и руководитель одного отдела привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

Инкриминируемые обвиняемым преступные деяния были совершены в период с апреля 2014 года по июль 2015 года.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее KNAB сообщило, что три работника рынка присвоили денежные средства предприятия в крупных размерах, попавшие в их распоряжение при выполнении служебных обязанностей.

Передача Латвийского телевидения (LTV) "Панорама" ранее сообщила, что незаконные действия, связанные с платой за торговые места, совершались на так называемом ночном рынке Рижского центрального рынка.

Один из тех, чье уголовное преследование просили начать прокуратуру, был координатор планового отдела рынка Виталий Литвин. Он пояснил LTV, что сдача торгового места в аренду два-три раза была нормальной практикой, которая описана во внутренних нормативных документах и должна быть отражена в бухгалтерских регистрах, а правоохранительным органам неясно, как такое может быть.