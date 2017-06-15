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Как свидетельствуют данные опроса, мобильные приложения делают процесс оплаты товаров и услуг слишком простым. Аппы в смартфонах заставляют тратить больше и вредят финансовому благополучию - так считает треть опрошенных британцев.

Опрос был проведен Программой выплаты компенсаций вкладчикам финансовых организаций. Опрошенные британцы признали, что встроенная в приложения удобная система оплаты заметно облегчает процесс покупки, в результате человек легче расстается с деньгами и перестает следить за расходами.

Две три респондентов пояснили, что благодаря приложениям им становится легче тратить деньги на покупки, в том числе просто лежа в кровати с утра или в конце дня.

Опрос также показал, что женщины в приложениях тратят больше мужчин. В среднем в месяц с помощью приложений женщина тратит 131 фунт (около 148 евро), в то время как мужчина - 115 фунтов (примерно 130 евро).

Мужчины обычно тратят деньги на азартные игры, путешествия, общение, развлечения и музыку. Женщины предпочитают приложения для шоппинга и доставки еды.

Эксперты, проводившие опрос, поясняют, что с помощью смартфонов можно совершить покупку, просто консувшись пальцем экрана. В результате у человека остается меньше времени, чем в магазине, на то, чтобы обдумать покупку.

Еще один опрос, проведенный банком Nationwide, показал, что людям становится все более комфортно использовать биометрические данные, совершая платежи.

В исследовании компании приводится мнение футуролога Яна Пирсона, который уверен, что вскоре оплата станет еще более удобной благодаря развитию технологий распознавания жестов и голоса.

"Показать на кого-то и сказать "Вот ваши 13 фунтов 46 пенсов" - для этого достаточно совместить системы распознавания голоса и жестов с наличием вашего смартфона как системы электронной идентификации", - поясняет Пирсон.