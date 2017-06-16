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В ночь на 13 июня Рижская муниципальная полиция получила вызов в жилой дом в Иманте на бульваре Анниньмуйжас. Жители сообщили, что в подъезде пропал свет и происходит что-то подозрительное.

У одной из квартир полицейские встретили подозрительного мужчину, у которого на ногах не было обуви. Мужчина показал в какой квартире он проживает, но полиция сомневалась в его словах. Жилец утверждал, что снимает эту квартиру, но имя арендодателя назвать не смог.

После проверки данных выяснилось, что он в этой квартире не задекларирован.

Позже полицейские заметили на полу кошелек и спросили о его принадлежности. Мужчина не смог объяснить зачем ему два кошелька.

Полицейские обошли почти все комнаты квартиры и увидели спящего хозяина квартиры. Владелец подтвердил, что не знает этого человека и обнаружил пропажу денег из своего кошелька.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственной полиции, которым и передали 40-летнего мужчину для выяснения обстоятельств дела.

Источник: riga.lv