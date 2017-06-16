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Гражданину Латвии, который уже долгое время проживает в Англии, из Национальных вооружённых сил (НВС) страны пришло оповещение о том, что ему необходимо этой осенью явиться на военные учения в качестве солдата резерва. Об этом сообщает портал Skaties.lv со ссылкой на передачу BEZ TABU.

44-летний Эдмунд с 2011 года постоянно проживает в Англии. В 1990-е годы он служил на так называемой альтернативной службе. У мужчины нет никакого военного опыта и он искренне не понимает, чем может быть полезен армии. Эдмунд опасается, что ему придется в принудительном порядке вернуться в Латвию.

На иждивении у мужчины два несовершеннолетних ребенка и в ближайшее время появится третий.

По словам представителя штаба НВС Сандриса Гаугерса, солдатом запаса считается любая персона, которая не меньше месяца прослужила в Земессардзе или в регулярной армии.

"Даже если солдат уволился и разорвал договор, то он автоматически становится резервистом", - сказал Гаугерс.

В штабе НВС сообщили, что Эдмунд служил в Земессардзе. Все, кто в свое время были связаны с Земессардзе или латвийской армией получили повестки на двухнедельные учения. Штраф за не явку без веских причин составляет до 210 евро, за повторное нарушение - до 350 евро.

Источник: skaties.lv