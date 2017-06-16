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Центр госязыка (ЦГЯ) составил протокол на директора 12-й средней школы в Лиепае Валерия Епископосова, который проводил выпускной вечер на русском языке. Об этом сообщает газета Kurzemes Vārds.

Представитель ЦГЯ Сармите Павулена пояснила, что в ходе языковых проверок публичных мероприятий, старшие инспекторы центра зафиксировали нарушения в пяти заведениях из шестнадцати. Во всех местах нарушения не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

В начале выпускного вечера директор 12-й средней школы выступал на государственном языке. Его заместитель, которая должна была продолжить вести мероприятие, не смогла прийти на торжество, и директор продолжил вести праздник самостоятельно на русском.

Директор согласился с замечаниями Центра госязыка и признал свою вину, сказав, что подобное больше не повторится.