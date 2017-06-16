ЦГЯ накажет директора школы за выпускной на русском (5)

фото

Общество | 16 июня 2017 года, 10:27

Центр госязыка (ЦГЯ) составил протокол на директора 12-й средней школы в Лиепае Валерия Епископосова, который проводил выпускной вечер на русском языке. Об этом сообщает газета Kurzemes Vārds.

Представитель ЦГЯ Сармите Павулена пояснила, что в ходе языковых проверок публичных мероприятий, старшие инспекторы центра зафиксировали нарушения в пяти заведениях из шестнадцати. Во всех местах нарушения не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

В начале выпускного вечера директор 12-й средней школы выступал на государственном языке. Его заместитель, которая должна была продолжить вести мероприятие, не смогла прийти на торжество, и директор продолжил вести праздник самостоятельно на русском.

Директор согласился с замечаниями Центра госязыка и признал свою вину, сказав, что подобное больше не повторится.

Комментарии 5
Не Лоялен47 минут назад
Центр гос языка охерели в конец!Почему некто даже не пытается собирать подписи,по поводу закрытия этой нахер не кому не нужной конторы?Живут за счет русских практически,еще штрафуют руку которая это стадо баранов кормит!Не в одной стране нету такого дебильного центра!Центр Гос языка-Гестапо!!Истинные Арийцы!
1
Ответить
ал239 минут назад
Как хочется дожить до того дня, когда русские, наконец начнут наказывать этот "центр" за геоцид! А заодно и закроют все латышские школы! Неблагодарный с..т забыл, что в Советской Латвии было великолепное образование на латышском языке, и ни у кого даже в мыслях не было требовать преподавать в латышских школах на русском языке! Наказание за эту "забывчивость" должно быть жестким, что б больше никогда не повадно было! Верю, что это время не за горами!
1
Ответить
...41 минуту назад
А ПРЕМЬЕРА НАКАЗАТЬ ЗА ОБЩЕНИЕ НА РУССКОМ С КОЛЛЕГАМИ? ИЛИ ОЧКО ЖУМ-ЖУМ
1
Ответить