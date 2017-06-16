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Если продолжить процедуру закупки, то новые пассажирские поезда появятся в Латвии уже в 2019 году. И медлить c этим нельзя, поскольку содержать старые поезда будет дороже, чем платить за новые. Об этом в интервью газете Diena заявил министр сообщения Улдис Аугулис.

"Правительство Латвии приняло решение объявить второй этап конкурса закупки поездов. Это движение в сторону эффективного и дружественного окружающей среде транспорта. Перевозка пассажиров на поездах имеет большое значение, поскольку они заменяют автобусы, что особенно чувствуется в утренние и вечерние часы, когда люди передвигаются между домом и работой", - сказал министр.

Процесс обновления подвижного состава был по непонятным причинам заблокирован, хотя это могло бы способствовать созданию в Латвии новых рабочих мест. Закупка новых поездов, пусть даже и в кредит, создаст определенную нагрузку на госбюджет.

"Совсем скоро наступит момент, когда ремонтировать подвижной состав прошлого века будет дороже, чем платить по кредиту за новый", - заявил Аугулис.

Министр сообщения отмечает, что тянуть с приобретением новых комфортабельных поездов нельзя, поскольку с каждым годом дорожает техническое обслуживание старых.

Источник: diena.lv