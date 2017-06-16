Неплательщики соцналога смогут получать только неотложную помощь (11)

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Общество | 16 июня 2017 года, 12:20

После реформы здравоохранения жители Латвии, которые не платят социальные взносы, смогут получать только помощь семейного врача, неотложную помощь и лечение при некоторых заболеваниях.

Такие предложения о корзине оплачиваемых государством услуг здравоохранения для плательщиков и неплательщиков налогов разработал Минздрав.

Как сообщили в министерстве, полную корзину оплачиваемых государством медицинских услуг получат лица, которые вносят взносы обязательного государственного социального страхования и группы пациентов, которые будут освобождены от них, например, дети в возрасте до 18 лет, пенсионеры, безработные, малоимущие лица и другие.

С учетом того, что работающие в определенных сферах, например, на микропредприятиях, индивидуальные предприниматели, получатели авторских гонораров и другие категории людей не являются плательщиками социальных взносов, для них будет предусмотрена возможность получить медицинское обслуживание, внося определенный ежемесячный платеж.

Размер платежа пока не установлен, но предполагается, что он может составить от 10 до 20 евро.

Все остальные медицинские услуги для лиц, которые не платят социальные взносы, будут доступны в медицинских учреждениях в соответствии с прейскурантом платных услуг.

Комментарии 11
Eliza 1 час назад
Это что новая программа на уничтожение народа в Латвии ??? То есть "не мытьем, так катанием", но уничтожим ???
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Оборзевшие СВОЛОЧИ,1 час назад
чтоб вы сдохли зажравшиеся паразиты!
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Eliza 1 час назад
А я пишу за тех у кого НЕТ работы и на бирже уже ничего не получает,соц. помощь фИговая, а таких, к сожалению, огромное количество и далеко не потому, что они лентяи или пропойцы...., а "хитрожопым" бизнесменам плевать на все налоги, они и без того получают мед. помощь и в разы лучше, чем платящий..
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