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НАТО необходимо искать диалог с Россией, сказал президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая дискуссию "НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше".

По мнению президента, это необходимо делать, потому что никто не хочет возвращения Холодной войны. Диалог необходим, чтобы не создавались новые напряженности. Вейонис подчеркнул, что Латвия солидарна с НАТО, указав, что Латвия участвует в международных миссиях в Афганистане, Мали, Ираке и других странах, а также готова вкладывать в укрепление своей обороноспособности и делать еще больше.

"Когда Латвия присоединилась к НАТО, мы думали, что гарантировали себе безопасность в обозримом будущем, однако было доказано обратное - война в Грузии, аннексия Крыма на Украине. Россия показала, что готова применять силу для воплощения своих политических целей", - сказал Вейонис.

Президент отметил, что появление вооруженных сил союзников в Польше и странах Балтии является очень важным гарантом стабильности региона.

Посол Канады в Латвии Ален Осер сказал, что Канада гордится работать рядом с военными Албании, Испании, Италии и Польши, оказывая поддержку латвийским вооруженным силам. "Канада и Латвия работают вместе, чтобы сделать мир более безопасным", - добавил посол.

В свою очередь заместитель посла Польши в Латвии Эвелина Брудницка сказала, что с момента российской агрессии НАТО столкнулось с новыми вызовами в сфере безопасности и ухудшением безопасности у своих границ. По ее мнению, приоритетом НАТО всегда была безопасность стран-участниц, а также их границ. "Мы гордимся и чувствуем себя польщенными, что Польша может быть частью этого боевого подразделения в Латвии. Безопасность Латвии - это и наша безопасность", - подчеркнула Брудницка.

Сегодня в Риге проходит дискуссия "НАТО - от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше", которую организует Институт внешней политики Латвии в сотрудничестве с НАТО, фондом Конрада Аденауэра, а также посольствами Канады и Польши.