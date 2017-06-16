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Запрет на использование животных в цирке - только первый шаг, которого их защитники добились, неотступно отстаивая свою позицию. В будущем при активном участии общественности можно добиться еще больше не только в сфере прав животных, но и в других областях, заявил руководитель общества "Свобода животных" Айвар Андерсонс.

Комментируя активную деятельность общества по организации протестов, Андерсонс отметил, что и другим стоит на этом поучиться. "Мы надеемся на то, что общественные группы будут активно отстаивать свои интересы. Если это произойдет, гражданское общество в Латвии только улучшится", - сказал руководитель общества.

Он отметил, что в стране имеется множество вопросов, которые необходимо решать, например, защита детей и других социальных групп.

Что касается дальнейших планов "Свободы животных", то, по словам Андерсонса, запрет ферм пушных зверей в Латвии - вопрос только времени. Хотя для отклонения этой инициативы имеются экономические обоснования, он надеется, что общество добьется запрета на разведение пушных зверей.