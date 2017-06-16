Общество "Свобода животных": следующий шаг - запрет пушных ферм (4)

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Общество | 16 июня 2017 года, 12:49

Запрет на использование животных в цирке - только первый шаг, которого их защитники добились, неотступно отстаивая свою позицию. В будущем при активном участии общественности можно добиться еще больше не только в сфере прав животных, но и в других областях, заявил руководитель общества "Свобода животных" Айвар Андерсонс.

Комментируя активную деятельность общества по организации протестов, Андерсонс отметил, что и другим стоит на этом поучиться. "Мы надеемся на то, что общественные группы будут активно отстаивать свои интересы. Если это произойдет, гражданское общество в Латвии только улучшится", - сказал руководитель общества.

Он отметил, что в стране имеется множество вопросов, которые необходимо решать, например, защита детей и других социальных групп.

Что касается дальнейших планов "Свободы животных", то, по словам Андерсонса, запрет ферм пушных зверей в Латвии - вопрос только времени. Хотя для отклонения этой инициативы имеются экономические обоснования, он надеется, что общество добьется запрета на разведение пушных зверей.

Комментарии 4
Луна1 час назад
Запретить держать кур,кроликов,коз,баранов. Особенно баранов в сейме! :)) каждого сбитого оленя в Латвии нужно похронить с почестями!!!
Цирк без зверей, а Латвия без мяса! Ишь,чего удумали...
Да ещё, штрафы незабываем про штрафы!!!
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Гоги1 час назад
Айвар - ты просто дурак. Мясо ты не ешь? Говядину, свинину, курятину, крольчатину... ?! Так может разводить животных для мяса ты тоже запретиш?
Блять, ну почему бог обделил вас уродов мозгами? Что не лабус - то идиот.
И на рожу вы идиоты и на голову идиоты.
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Совдеп в голове1 час назад
"Запрещальщики", занялись бы лучше созидательной деятельностью, образовательной, а не запретами. Что за рабское сознание...
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