Общество |

В преддверии Лиго, уже с сегодняшнего дня, 16 июня, рижан и гостей столицы приглашают на мероприятия по зазыванию Лиго.

Сегодня жителей будут ждать на Бастионной горке, где пройдут традиционные для летнего солнцестояния творческие мастерские по плетению венков, приготовлению сыра, обустройству кострищ, изготовлению Яновых ворот и другие характерные для праздника занятия.

Также можно будет потанцевать, послушать выступления фольклорных групп.

Возле центра культуры Imanta жители смогут увидеть выступление танцевальных и хоровых коллективов, группы традиционной музыки Tautumeitas и группы Kantoris 04.

18 июня в Гризинькалнсе праздник пройдет в сопровождении музыкантов из групп Krulla, Ciguzis и капеллы Karikstе.

19 июня праздничные мероприятия пройдут в Дзегужкалнсе, где жителей будут ждать Илга Рейзниеце, Андрис Давидсонс, Валдис Путниньш и Рижский танцевальный клуб.

Гостей столицы приглашают посетить Травяной базарчик, который по традиции будет работать на Домской площади 22 июня.