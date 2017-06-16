В понедельник Латвию посетит генсек НАТО (2)
Для участия в церемонии приветствия в Латвии многонациональной боевой группы НАТО в понедельник, 19 июня, в Ригу прибудет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
В рамках визита генсек НАТО планирует также встретиться с премьер-министром Марисом Кучинскисом, госсекретарем Министерства иностранных дел Андреем Пилдеговичем, министром обороны Раймондом Бергманисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.
Церемония встречи боевой группы завершит процесс развертывания многонационального батальона НАТО в странах Балтии и Польше. В церемонии встречи союзников на латвийской земле примет участие президент, министр обороны, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, а также высокопоставленные гости из других стран НАТО и государств, военнослужащие которых вошли в боевую группу под руководством Канады.
Решение об усилении присутствия союзников в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите альянса летом прошлого года. В Латвии в боевую группу входят свыше 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании, а также военная техника.
-Идиоты, светская львица!"
"Вровень выпирает, насяльника!"
«осення секаса не хватает»
«Дак веть ухобно! И хгаковины не надо! Сходил в пуахгет, пустиль воду, слезъ,пусътиль есе рас и хгуки помиль.»
«таджикистона ма!!!»
« Кошкама сама самаубилсяма. В микровалковку пригнули и кришкума за собой захлоплули.»
«1 расвкривушка - равшана спат, 2 раскривушка - джамшута спать, а 3,насяльника, -СЕКАС делать будем.»
«Джямшууууууут гаврит, если на улице теплё, значит и дома тоже теплё.»
«Зарплата ма нет- работа ма нет!!!!»
«Кошка ма приходил,очена злой был. Пойди,кошка,в микроволновка поиграйся ма!»
«Ванна кафель клал, майфуна с собой взял, поставил, вклюшил, клющ повернуль, напор пошёль, пошёль- полный пизес!»
Это он встретил случайно генсека