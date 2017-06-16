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Для участия в церемонии приветствия в Латвии многонациональной боевой группы НАТО в понедельник, 19 июня, в Ригу прибудет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В рамках визита генсек НАТО планирует также встретиться с премьер-министром Марисом Кучинскисом, госсекретарем Министерства иностранных дел Андреем Пилдеговичем, министром обороны Раймондом Бергманисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Церемония встречи боевой группы завершит процесс развертывания многонационального батальона НАТО в странах Балтии и Польше. В церемонии встречи союзников на латвийской земле примет участие президент, министр обороны, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, а также высокопоставленные гости из других стран НАТО и государств, военнослужащие которых вошли в боевую группу под руководством Канады.

Решение об усилении присутствия союзников в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите альянса летом прошлого года. В Латвии в боевую группу входят свыше 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании, а также военная техника.