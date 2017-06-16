Общество |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко получила приз Международной федерации тенниса "Прорыв месяца".

При этом титул лучшей теннисистки месяца все равно остался за румынской спортсменкой Симоной Халеп, которую Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос".

При голосовании за титул "Прорыв месяца" симпатии болельщиков распределились следующим образом: 60% - Алена Остапенко (Латвия), 33% - Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай), 5% - Онс Жабер (Тунис), Каролина Гарсия (Франция) – 2%.

Напомним, что Алена Остапенко стала первой теннисисткой Открытой эры тенниса, которая выиграла "Ролан Гаррос" не будучи посеянной на турнир. Алене Остапенко 20 лет и в мировом рейтинге теннисистов она занимает сейчас 12-е место.