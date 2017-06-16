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Завтра, в субботу, 17 июня, с 5:00 до 7:00 часов будут ощущаться перебои с подачей электроэнергии клиентам в окрестностях рижского микрорайона Иманта, информирует официальный портал рижского самоуправления riga.lv.

Краткосрочные, до 5 минут, перерывы будут связаны с профилактической проверкой установленной на подстанции Imanta электролинии, мощностью 110 киловольт, и тестированием резервного автоматического оборудования.

Профилактическая проверка оборудования необходима, чтобы на подстанции обеспечить эффективные автоматические операции резервного подключения на случай внезапных и непредвиденных технических сбоев, когда электропередача автоматически переключается и обеспечивается от другого рабочего трансформатора, мощностью 110 киловольт.

Чтобы максимально уменьшить влияние профилактических проверок электросетевого оборудования на запланированные производственные процессы юридических клиентов, а также свести к минимуму неудобства для клиентов домашних хозяйств, проверки проводятся в субботу утром.

АО Sadales tīkls предупреждает: перебои с поставкой электроэнергии могут вызвать временное отключение электроприборов (бытовой техники, компьютеров), однако повреждений электротоваров в результате таких проверок, как правило, не наблюдается.

Превентивная проверка установленных в электросети приборов является очень важной и необходимой для обеспечения безопасности электропередачи.

АО Sadales tīkls приносит извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание со стороны клиентов во время проверки.

Список улиц, на которых возможны перебои в подаче электроэнергии можно посмотреть на портале riga.lv.