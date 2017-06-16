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Тему нехватки рабочей силы в Латвии подняла Latvijas avīze. Сбор ягод – один из немногих процессов в сельском хозяйстве, который пока невозможно автоматизировать. А рабочих рук в стране остро не хватает.

Пока латыши работают на плантациях Англии и Ирландии, латвийским крестьянам доставляет головную боль нехватка рабочих на рынке труда. И все чаще сезонные работы доверяют людям из стран, где уровень жизни ниже, чем в Латвии.

Руководительница предприятия Inciema ogas Анита Фритсоне делится особенностями отрасли: «Обычно многие высказывают желание поработать, но к тому моменту, когда работу нужно начинать, многие успевают передумать. А клубника ждать не будет, пока я найду работников – ее нужно собирать сразу, когда она поспела».

Ее предприятие платит работникам 45 центов за килограмм собранных ягод. Нормальный показатель 50 килограммов в день. Но самые ловкие могут собирать от 80 до 120 килограммов ягоды в день. Намучившись с поиском работников, Анита Фритсоне уже со следующего года намерена звать работников из Украины.

К такому решению склоняются и в хозяйстве Мары Рудзате Arosa-R, где выращивают кустовую чернику. Эта ягода в Латвии созревает в августе, однако хозяйка обеспокоена поиском рук уже сейчас.

«У всех нормальных людей уже есть работа, а те, кто свободны и могли бы работать летом, просто не хотят это делать. Мы раньше даже посылали автобус собирать рабочих, но он нередко приезжал пустым. Нас спасают учителя и люди низкооплачиваемых профессий, которые хотят подработать в отпуск», - рассказала Мара Рудзате.

Спасти ситуацию могут и украинцы, которых Рудзате решила нанять для сборки урожая: «Они приедут на месяц, чтобы помочь собрать ягоды. Они рады такой возможности, поскольку в Латвии можно заработать больше, чем у них на родине – до 35-40 евро в день, что заметно больше средней зарплаты на Украине – 230 евро в месяц».

«Мы в отчаянии. Найти работников очень трудно, фактически невозможно. Неправы те, кто говорит, что на селе нет работы – работы хватает, но многие не хотят работать», - объяснила проблему отрасли глава общества «Объединение крестьян» Сандра Стрицка.

По ее мнению, дефицит работников на селе начался со сменой поколений, поскольку советское поколение вышло не пенсию, а среднее и молодое поколение не особо хочет заниматься тяжелым трудом. В этом Стрицка винит систему пособий: «Эта система учит людей не работать. Теперь почетным делом считается получать пособие, а позором – идти на ферму и чистить хлев».

Как писал Mixnews, многие экспеты советуют Латвии серьезно задуматься о ввозе трудовых мигрантов.