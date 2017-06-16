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С визита в Ригу сборной Португалии по футболу во главе с Криштиану Роналду прошла неделя, однако только сейчас стало известно, что внимание звезды мирового футбола привлекла латвийская девушка. Об этом пишет портал 101greatgoals.com.

Латвийская модель Вера Алохно получила на матч Латвия - Португалия особое приглашение, на игру ее пригласил сам Роналду, сообщает портал. Специальным приглашением девушка похвасталась в Instagram. И несмотря на то, что публикация почти сразу была удалена, фотографию успели заметить многие пользователи.

Позднее Алохно опубликовала снимок и с самого матча, то есть приглашение португальца она все-таки приняла, пишет 101greatgoals.com.

Latvia -Portugal Публикация от Vera Alohno (@veraalohno) Июн 10 2017 в 3:44 PDT

О самой модели известно немногое. Информация в соцсетях свидетельствует, что она живет в Риге и занимается модельным бизнесом. В Instagram у нее более 200 тысяч подписчиков.

меланхолия.. день рождение грустный праздник наконец-то он закончился Публикация от Vera Alohno (@veraalohno) Июн 1 2017 в 6:53 PDT

Friday Публикация от Vera Alohno (@veraalohno) Июн 16 2017 в 7:36 PDT

Матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 между сборными Латвии и Португалии прошел на стадионе Skonto 9 июня. Подопечные Фернанду Сантоша одержали победу со счетом 0:3, Роналду оформил дубль.