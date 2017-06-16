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Инспекция здравоохранения, повторно проверив качество воды на пляже на Кипсале у Вантового моста в Риге, не обнаружила там высокого микробиологического загрязнения и разрешила купаться, сообщила представитель инспекции Лига Ерощева.

Как сообщалось, Инспекция здравоохранения, проверив 5-6 июня качество воды в 56 официальных местах купания, не рекомендовала купаться в трех местах: в Лиелупе на пляже острова Паста в Елгаве, в Даугаве на пляже на Кипсале у Вантового моста в Риге и в водохранилище в Олайнском крае.