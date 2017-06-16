Общество |

Ученик отделения дизайнерской обработки дерева лиепайской музыкально-художественной школы Валтерс Кретайнис в качестве дипломного проекта придумал и соорудил приспособление, позволяющее самостоятельно передвигаться детям с диагнозом ДЦП.

Как пишет пользовательница социальной сети Facebook Марта Лосберга со ссылкой на портал fenikssfun.com, идея родилась, когда юноша познакомился с семилетним братом своей подруги, страдающим этим недугом.

Мальчик не может ходить, поэтому много времени вынужден проводить в лежачем положении, в инвалидной коляске или у кого-то на руках.

Глядя на то, как маленький Кристиан хочет жить яркой и полной эмоций жизнью, семья и Валтерс решили, что надо сделать максимально возможное, чтобы сделать жизнь мальчика более солнечной.

Валтерс решил помочь и соорудить приспособление, благодаря которому больной ребенок сможет двигаться.

В работе ему очень пригодились советы физиотерапевта городской больницы. Проект Валтерса "Шаг за шагом" педагоги оценили на 10 баллов.

Фото facebook.com/mid.lmmdv