Молодой лиепайчанин соорудил приспособление для больных ДЦП детей (1)
Ученик отделения дизайнерской обработки дерева лиепайской музыкально-художественной школы Валтерс Кретайнис в качестве дипломного проекта придумал и соорудил приспособление, позволяющее самостоятельно передвигаться детям с диагнозом ДЦП.
Как пишет пользовательница социальной сети Facebook Марта Лосберга со ссылкой на портал fenikssfun.com, идея родилась, когда юноша познакомился с семилетним братом своей подруги, страдающим этим недугом.
Мальчик не может ходить, поэтому много времени вынужден проводить в лежачем положении, в инвалидной коляске или у кого-то на руках.
Глядя на то, как маленький Кристиан хочет жить яркой и полной эмоций жизнью, семья и Валтерс решили, что надо сделать максимально возможное, чтобы сделать жизнь мальчика более солнечной.
Валтерс решил помочь и соорудить приспособление, благодаря которому больной ребенок сможет двигаться.
В работе ему очень пригодились советы физиотерапевта городской больницы. Проект Валтерса "Шаг за шагом" педагоги оценили на 10 баллов.