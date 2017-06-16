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В уголовном процессе о возможных нарушениях в процессах неплатежеспособности предприятий Dzimtā sēta и Peltes īpašumi подозреваемыми признаны шесть человек, включая администраторов неплатежеспособности, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина.

Досудебное расследование уголовного процесса проводит прокурор спецпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью. По его поручению сотрудники финансовой полиции 9 июня провели девять обысков.

В этот же день подозреваемыми в легализации преступно нажитых средств были признаны два человека. Задержанная администратор неплатежеспособности на следующий день была признана подозреваемой в легализации преступно нажитых средств.

14 июня подозреваемым в легализации преступно нажитых средств и присвоении денег признан администратор неплатежеспособности, он отстранен от должности.

На следующий день подозреваемым в двух преступлениях признан бывший администратор неплатежеспособности, ныне присяжный адвокат.

По этому уголовному процессу принято решение о начале процесса применения принудительного средства влияния в отношении юридического лица.

16 июня подозреваемым признан еще один человек.

В отношении пяти лиц избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.

По данным агентства ЛЕТА, Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого "Trasta komercbanka" Крумсом и Райтумсом. Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.

Телепередача "Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.

Портал "pietiek.com" сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов Trasta komercbanka - оффшорных компаний Fairwood Import LLP и Ergo Tec LLP о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом речь идет о сумме свыше 800 тыс. долларов.