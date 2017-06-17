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Самой теплой вода в субботу утром была в Лиелупе, где ее температура составляла +18, +20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.1.

Температура воды в Венте с утра была +18, +19 градусов, в Даугаве - +17, +18 градусов, в Айвиексте - +16, +17 градусов, в Гауе - +14, +16 градусов, в низовье Гауи - +18 градусов.

Температура воды в больших озерах составляет +16, +18 градусов.

В море с утра температура воды составляла до +12, +16 градусов.

В течение дня вода будет прогреваться, максимально высокой температуры достигнув к вечеру.