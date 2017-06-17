Мотоциклистов могут пустить на полосу общественного транспорта (ОПРОС) (1)
Предложение разрешить мотоциклистам использовать полосу движения для общественного транспорта можно оценить, сказал представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Роланд Румба.
"Эта инициатива жителей подлежит оценке, но в целом в CSDD считают, что такое решение возможно при условии, что сначала будут оценены места, где это безопасно и целесообразно, а также установлены соответствующие дорожные знаки", - сказал Румба.
По его словам, практика использования мотоциклистами полос движения для общественного транспорта существует и в других странах мира.
Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы мотоциклы и мопеды, не затрудняя движение общественного транспорта, могли ездить по полосе движения, выделенной для общественного транспорта.