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В прошлом году в Латвии уменьшилось число зарегистрированных легковых автомобилей на тысячу жителей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Так, в 2016 году в Латвии на тысячу жителей был зарегистрирован 341 легковой автомобиль, а годом ранее – 345 автомобилей.

Наибольшее количество автомобилей на тысячу жителей в Латвии было зарегистрировано в докризисном 2008 году - 431, а в годы кризиса данный показатель резко снизился. Если в 2009 году на 1000 жителей приходилось 426 легковых машин, то в 2010-м - 307, а в 2011-м - 299.

В последующие годы число зарегистрированных легковых автомобилей на 1000 жителей постепенно росло. Так, в 2012 году число автомобилей на 1000 жителей составляло 305, в 2013-м - 317, в 2014-м - 331, а в 2015-м - 345.

Также, как свидетельствуют данные ЦСУ, в 1980 году количество автомобилей в Латвии на 1000 жителей составляло 66, в 1990-м - 106, в 1995-м -134, в 2000-м - 237, в 2005-м - 333, в 2010-м - 307.

Тем временем как ранее сообщили в Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), продажи новых машин в Латвии за пять месяцев этого года выросли на 3,9% до 7023 автомашин. Между тем, в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи автомобилей выросли на 9,1% до 1542 машин.

В целом продажи автомобилей по Евросоюзу в этом году увеличились на 5,3% до 6,719 млн, а в мае - на 7,6% до 1,387 млн.