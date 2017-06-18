Общество |

В воскресенье, в Риге на месте бывшего стадиона Латвийского университета на ул. Кр. Барона, 116а была открыта самая большая детская площадка в городе.

Площадку открыл вице-мэр Риги Андрис Америкс вместе с другими представителями Рижской думы. На церемонии открытия вице-мэр подчеркнул, что городу уже давно была нужна такая площадка как место общественного отдыха. По мнению Америкса, Рига становится все краше, но есть еще много мест, которые предстоит привести в порядок, чем дума и займется.

В церемонии открытия также приняла участие и посол Франции в Латвии Одиль Супизон, которая указала, что появление такой площадки в городе является символическим во многих смыслах и, главным образом, свидетельствует о качестве сотрудничества Латвии и Франции в сфере частно-государственного партнерства.

Представители французского предприятия Proludic отметили, что к настоящему времени создали примерно 80 тысяч игровых площадок, но эта является самой красивой из всех, что они сделали.

На открытии площадки присутствующих развлекали танцевальные и музыкальные ансамбли, а также для детей были организованы различные игры, встреча со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. За порядком и здоровьем посетителей следили сотрудники муниципальной полиции и Скорой неотложной медицинской помощи.

Как сообщает портал riga.lv, в визуальном оформлении игровой площадки использованы символы и история Риги. Так, площадка разделена на две части искусственно созданной Даугавой. На первом берегу Даугавы расположен стилизованный Старый город с характерными элементами – копиями Домского собора, Черного кота, башен и мостов с геральдическими знаками. Эта "часть города" предусмотрена для детей дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет).

Здесь можно будет бегать, заниматься спортом и играть в различные ролевые игры на специально предусмотренных для этого игровых элементах. Для самых маленьких на данной стороне площадки также есть специальные качели с особым размахом, где дети смогут качаться вместе с мамами. К тому же, как отмечают в Рижской думе, у данного участка будут свои секреты, которые дети смогут для себя открыть, следуя конкретным указателям.

Пересечь искусственную Даугаву будет возможность по двум тропам на тросах или по мостику, попав в зеленую Пардаугаву со своими высотками, аттракционами. Эта часть площадки предусмотрена для детей старшего возраста (8 лет и старше).

Визуально две части площадки (берега Даугавы) соединяет и особая "телефонная линия", при помощи которой дети смогут общаться друг с другом, находясь на "разных берегах". Дополнительно, вдоль всей площадки будут установлены скамейки для родителей, а в "устье Даугавы" в брусчатке разбит фонтан, который освежит в жаркие дни.

Детская площадка располагается в создающемся Центральном спортивном квартале. Общая площадь квартала составляет 4 гектара, из которых под детскую площадку было отдано 7000 кв. метров.

На остальной территории квартала в настоящее время создается футбольное поле (64 x 42 метров с беговой дорожкой длиной 280 метров), площадка в честь латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, две многофункциональные площадки, площадка для игры в пляжный волейбол, сектор для прыжков в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты аренды инвентаря, туалеты, раздевалки.

На всей территории планируется установить систему видеонаблюдения и новую систему освещения. Обслуживать Центральный спортивный квартал будет Рижская центральная гуманитарная средняя школа.

Открытие Центрального спортивного квартала намечено на 2 сентября, на начало нового учебного года.

Строительство стадиона и работы по благоустройству территории по заказу департамента собственности Рижской думы осуществляет предприятие LNK Industries Partnership.

Тем временем работы по благоустройству игровой площадки по заказу департамента собственности Рижской думы провело предприятие Jūrmalas Mežaparki.

Фото: riga.lv