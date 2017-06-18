Чакша о зарплатах медикам: никаких отступлений не будет! (2)

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Чакша: в вопросе повышения зарплат медикам отступлений не будет!

Общество | 18 июня 2017 года, 16:28

Отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно - пришло время пересмотреть приоритеты, направив на нужды здравоохранения адекватное финансирование. Об этом в День медицинского работника заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Министр указала, что 2017 год войдет в историю Латвии как год, когда критично обострился вопрос оплаты труда медперсонала и их готовности продолжать работу.

"Сейчас совершенно ясно, что вопрос повышения оплаты труда медицинских работников является приоритетным при планировании бюджета сферы здравоохранения на следующий год и долгосрочного планирования человеческих ресурсов", - сказала Чакша.

Чакша также добавила, что достигнуто соглашение, согласно которому в следующем году на повышение зарплат медикам будут направлены значительные дополнительные средства.

"Это больше не будет повышением зарплаты лишь в рамках повышения минимальной зарплаты в стране", - заверила министр.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, ввиду того, что Минздрав не удовлетворил ряд просьб семейных врачей, медики намерены объявить забастовку. Забастовку планируется начать 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

Поддержку заявленной Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСБ) забастовке выразили также Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, Латвийская ассоциация медсестер и Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы.

Комментарии 2
Garik23 минуты назад
Кормили "в следующем году" и кормить будут! Главное верить... и голосовать. Ну, блин, чесслово - удивляюсь за этих осликов, перед которыми висит морковка. 20 с лихуем лет идут за ней в "светлое будущее"...и везут туда на себе "историков успеха"! Не надоело?
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..26 минут назад
Как детально конспектировала "лекцию" ВВП от 2017-06-15..
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