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Чакша: в вопросе повышения зарплат медикам отступлений не будет!

Отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно - пришло время пересмотреть приоритеты, направив на нужды здравоохранения адекватное финансирование. Об этом в День медицинского работника заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Министр указала, что 2017 год войдет в историю Латвии как год, когда критично обострился вопрос оплаты труда медперсонала и их готовности продолжать работу.

"Сейчас совершенно ясно, что вопрос повышения оплаты труда медицинских работников является приоритетным при планировании бюджета сферы здравоохранения на следующий год и долгосрочного планирования человеческих ресурсов", - сказала Чакша.

Чакша также добавила, что достигнуто соглашение, согласно которому в следующем году на повышение зарплат медикам будут направлены значительные дополнительные средства.

"Это больше не будет повышением зарплаты лишь в рамках повышения минимальной зарплаты в стране", - заверила министр.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, ввиду того, что Минздрав не удовлетворил ряд просьб семейных врачей, медики намерены объявить забастовку. Забастовку планируется начать 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований.

Поддержку заявленной Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСБ) забастовке выразили также Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, Латвийская ассоциация медсестер и Латвийское профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы.