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Член партии "Единая России" Константин Караковский, который состоит в лояльном президенту России Владимиру Путину байкерском клубе "Ночные волки", купил квартиру в Даугавпилсе и регулярно посещает Латвию. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на передачу Nekā Personīga телеканала TV3.

Ранее россиянину принадлежала также и квартира в Ливаны, но он ее продал, уточняет передача.

Константин Караковский - глава небольшого самоуправления подмосковного поселка Снегири и лидер "Ночных волков Истры". "Новая газета" ранее опубликовала секретный список награжденных "Борцов за независимость Крыма", в котором среди прочих упомянут и Караковский, сообщает TV3.

Журналисты Nekā Personīga выяснили, что Караковский еще в июле 2012 года купил небольшую квартиру в Ливаны. Прежний владелец квартиры утверждает, что в момент покупки был за пределами Латвии, а сделку с Караковским оформил его родственник. Жильцы дома рассказывают, что квартира уже долгое время пустует. В 2013 году она была продана.

TV3 сообщает, что Караковский уже несколько лет является жителем Даугавпилса. По словам соседей Караковского, вместе со своей женой он регулярно посещает этот город. При этом никто из опрошенных передачей людей в соответствующих учреждениях не смог ответить, какого вида документы выдала ему Латвия для въезда и пребывания в стране.

В Управлении делами гражданства и миграции отметили, что приобретенная за несколько тысяч квартира в Даугавпилсе может стать основанием для получения Шенгенской визы для путешествия по всему Евросоюзу. А в МИД Латвии, между тем, пояснили, что каждая заявка на визу рассматривается индивидуально.

Крым был присоединен к России в 2014 году по итогам референдума. Киев считает регион своей территорией. Москва же утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права.