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Посетители заметили трещины в потолке торгового центра Maxima, что на улице Мукусалас, 73 в Риге. Об этом сообщает Русское вещания LTV7.

"Эти фотографии сделаны сегодня над кассами Максимы, где полтора года назад констатировали нарушения в хранении продуктов" - это выдержка из публикации Кристапа Зутиса, пользователя социальной сети Facebook.

Вечером 13-го июня он поделился фотографиями трещины в потолке магазина у себя на странице. Позже этой публикацией поделились более сотни человек. Причем на фото видно, что за трещинами уже наблюдают на них установлены специальные марки, которые измеряют увеличение трещин, отмечает телеканал.

Здание на Мукусалас, 73 принадлежит предприятию, связанному с торговой сетью Maxima. И за его техническое состояние и безопасность, отвечают именно они, и о проблеме там знают.

"Это трещины визуального характера. И тот элемент, который виден рядом — это маяк для мониторинга, с помощью которого мы следим за ситуацией - изменяется ли трещина. Может быть, визуально это не выглядит так хорошо, но техническое обследование инженеров показывает, что здание безопасно", - объясняет представитель Maxima Latvija Янис Бесерис.

Спустя год после трагедии в торговом центре Maxima в Золитуде, все магазины этой сети были обследованы. В том числе здание на улице Мукусалас в Риге. Обследованием общественных зданий занимаются специалисты Бюро по надзору за строительством.

"Несмотря на то, что информация о трещинах в торговом центре Maxima на улице Мукусалас была опубликована в социальной сети Facebook, в Бюро по надзору за строительством об этом узнали только от нас", - отмечает корреспондент LTV.

Информацию об этих фото журналисты отправили в бюро электронно. В тот же день инженер из бюро обследовал здание.

"Визуально обследовав здание, строительный инспектор Бюро по надзору за строительством не констатировал никакой опасности. Трещина проходит по длине железобетонной панели и визуально видно, что она не появилась недавно. Ее ширина минимальна (микротрещина)", - утверждает представитель Бюро по надзору за строительством Нелда Элсиня.

Впрочем, в течение месяца эксперты бюро по надзору за строительством обязались провести полную проверку здания торгового центра. Здесь также призывают самих латвийцев действовать оперативно, и о возможных проблемах в общественных зданиях сообщать в первую очередь не у себя в Фейсбуке, а обращаться напрямую в бюро по надзору за строительством. На домашней странице bvkb.gov.lv есть раздел - сообщить об опасном здании.

В результате обрушения супермаркета Maxima в Риге 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены. Латвийская прокуратура признала пострадавшими 263 человека.