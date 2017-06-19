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Британские предприниматели считают, что если визовый режим с Шенгенской зоной все-таки будет введен, то их бизнес будет опустошен из-за исчезновения с фабрик латвийцев и литовцев. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Британские СМИ называют Бостон одним из самых бесконтрольных примеров миграции из Восточной Европы, так как на улице города чаще слышится не английская речь, а польская или латышская. В прошлом году в Бостоне желание выйти из Евросоюза было самым большим из всех городов королевства, за это проголосовали 76% жителей.

Однако владельцы фабрик, складов и ферм в Бостоне не разделяют такого мнения, так как их бизнес держится за счет приезжих.

В компании Jack Buck Farms, которая занимается доставкой овощей и фруктов в крупнейшие магазины Tesco и Aldi, работает всего 10 англичан и около 160 латвийцев и литовцев.

Исполнительный директор компании Джулиан Перони остро критикует предложение премьера-министра Терезы Мэй ужесточить миграционную политику. По его словам, большая часть предприятий Великобритании функционирует за счет приезжих из Восточной Европы.

"Закрытие границ опустошит нам бизнес, в этом нет никаких сомнений. Например, цветочный бизнес придется полностью закрывать, а овощной - минимизировать", - заявил Перони.

Он добавил, что при подобном развитии сюжета, есть возможность повторения истории пятнадцатилетней давности.

"Я не хочу вспоминать времена 2003 года, когда Латвия не входила в состав Евросоюза. Приходилось оставлять овощи гнить на поле, так как их не было кому собирать. Боюсь, что ситуация снова может повториться, если власть уже говорит о введение сезонных рабочих виз", - тревожиться Перони.

В сельском хозяйстве большая часть латвийцев в Великобритании работают за минимальную оплату - 7 фунтов в час. Бригадир Нормундс Григулис, который комплектует группы на работу, отмечает, что ни один англичанин не будет проводить время на фабрике за минимальную заработную плату.

"Семь с половиной фунтов в час - для нас это большие деньги. Можем позволить себе все: едим, что хотим, покупаем, что хотим", - рассказывает Григулис.