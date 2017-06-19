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В латвийских книжных магазинах появилась загадочная книга, которая называется Bailes ("Страх"). Жанр издания обозначен как "политический триллер", пишет Latvijas avīze в статье под названием "Подыскивай себе место на кладбище".

Почему газета называет книгу загадочной? Ну, во-первых, автор решил спрятаться за псевдонимом Indriķis Latvietis (то есть - Генрих Латыш, немецкий летописец 13-го века, автор "Хроник Ливонии", исторического манускрипта, описывающего местные события в период с 1180 по 1227 год).

Впрочем, если вдумчивый читатель начнет проверять упомянутые в книге факты через поисковую систему Google, то сразу обнаружит удивительные совпадения с фактами, изложенными на портале Pietiek.com, что, возможно, поможет догадаться, кто именно скрывается за псевдонимом.

Во-вторых, хотя в предисловии и говорится, что "все герои от А до Z - вымышленные", их имена и фамилии невероятным образом похожи на имена реальных латвийских политиков и прочих важных персон.

Так, среди действующих лиц -влиятельный, но тяжело больной адвокат Рутупс, мэр некоего городка по фамилии Эмбергс, сумевший сколотить себе заметный капиталец, министр Шахматистка, работники правозащитных организаций Мелнмейерс и Мизитис, и другие. Так насколько они вымышлены, а насколько реальны?

Речь в книге идет об обстоятельствах смерти адвоката Рутупса и о некоем секретном сногсшибательном плане, который тот не успел реализовать, но который чрезвычайно волнует всю правящую элиту, а в особенности мэра одного городка.

На прошлой неделе журналисты попросили главу Вентспилса Айвара Лембергса дать комментарии по поводу этой книги.

"Ничего не знаю, в книжном магазине не бывал уже месяца три-четыре", - ответил мэр, у которого была версия, что в книге, вероятно, речь идет о недавно прошедших выборах в самоуправления.

"Предвыборную политическую агитацию читать не имею ни малейшего желания, лучше почитаю что-нибудь умное. Хотя я, конечно, очень польщен, что перед выборами мне посвятили целых две пьесы, надеюсь, скоро посвятят и оперу", - пошутил Лембергс на пресс-конференции, добавив крылатую фразу - "Если о вас не говорят - пора искать место на кладбище".

Книгоиздатели сообщили СМИ, что в магазинах Valters un Rapa торговля этой книгой запрещена. Почему? Это читателю станет понятно уже с первых страниц политического триллера. Ясность могут внести и несколько других страниц - из декларации о доходах должностного лица, в которых указано, что Айвар Лембергс в прошлом году получил 98 000 евро, в том числе и от АО Valters un Rapa.