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В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

В связи с этим руководство НВС со всеми участвующими в батальоне странами говорило о том, что нужно быть готовыми к провокациям и реакция на них должна быть спокойной. Этот вопрос обсуждался также и с самим солдатами.

Министр обороны Раймонд Бергманис сегодня также сказал на Латвийском телевидении, что для опасений по поводу провокаций есть основания, если судить по опыту Литвы, куда военнослужащие НАТО уже прибыли.

Например, в Литве распространялись ложные сообщения о том, что натовские солдаты якобы изнасиловали местную девушку.

Калниньш отметил, что контакты служащих батальона с местными жителями будут обширными, потому что им необходимо выходить за пределы базы, чтобы учиться успешно защищать страну. Командующий НВС отметил, что на последних крупных военных учениях инцидентов было сравнительно мало, и армия уже договорилась с жителями о компенсациях.

Калниньш напомнил, что батальон под руководством Канады будет находиться в Латвии по крайней мере три года, а его численность не будет существенно меняться. Большую часть времени солдаты будут посвящать обучению в полевых условиях - и на полигоне в Адажи, и в других регионах Латвии.

В настоящее время инфраструктура для приема союзников по НАТО готова еще не полностью, но план выполняется с опережением, поэтому уже в конце августа все военнослужащие будут ночевать в казармах, а также будет обеспечена вся необходимая инфраструктура для техники и обучения. В настоящее время в казармах живет более 50% размещенных в Латвии солдат НАТО.

Говоря о реакции России на развертывание сил НАТО, Калниньш отметил, что она не очень довольна, но в Латвии размещено лишь небольшое подразделение альянса, при этом "наша деятельность абсолютно прозрачна и ориентирована только на оборону". В связи с этим, по словам Калниньша, латвийская армия без лишней обеспокоенности и драматизма относится к предстоящим учениям России и Белоруссии "Запад".