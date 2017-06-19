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На нелегальной свалке в Юрмале хранилось около 23 тыс. тонн отходов, сообщили в Государственной службе окружающей среды (ГСОС).

Предприятие "Prima M", которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки. Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение.

Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вчера вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

Как сообщалось, вчера около 15.50 пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров.

На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

После более чем 12 часов тушения сегодня в 5.17 сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар, но работы по его тушению все еще продолжаются.

По данным "Firmas.lv", ООО "Prima M" зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО "SO Trust", которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО "SO Trust" занимается погрузочно-разгрузочными работами.

Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале.