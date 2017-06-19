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Рижская региональная профсоюзная организация Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) оспорит в Конституционном суде недавно принятые поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции представитель профорганизации Рафаэль Циекурс, поправки не улучшают работу сотрудников СНМП, а наоборот, затрудняют ее.

По словам Циекурса, новый порядок означает довольно большие убытки для врачей СНМП и помощников врачей, зарплата которых в июле уменьшится соответственно на 126 евро и на 82 евро.

Запланированная на июль забастовка семейных врачей еще больше усложнит работу СНМП, как и новая модель финансирования здравоохранения, предусматривающая деление медицинских услуг на корзины, которая увеличит нагрузку именно на СНМП и на семейных врачей.

Если в ближайшее время не будет улучшений, Рижская региональная профсоюзная организация СНМП потребует отставки министра здравоохранения Анды Чакши, заявил Циекурс.

Как сообщалось, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков.

В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющимися медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю в этом году, в 2018 году - 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

В настоящее время для медиков за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.