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Во вторник 20 июня будет производиться гидравлическая проверка в тепловых сетях ТЦ Ziepniekkalns, поэтому потребители теплоэнергии в районе Зиепниеккалнса, который охватывает улицы Виенибас и Улманя гатве, Баускас, Грауду, Валдекю и Озолциема не получат горячую воду. Об этом сообщает предприятие Rīgas siltums.

Чтобы во время тестирования в окружающую среду не произошла утечка теплоносителя, перед началом проверки температуру воды опускают ниже +45 градусов. У части абонентов температура горячей воды понизится уже в понедельник вечером.

Во время проверок магистральные тепловые сети являются обьектами повышенной опасности –давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.

Rīgas siltums просит жителей немедленно сообщать о замеченных утечках воды из тепловых систем во время гидравлической проверки по бесплатному круглосуточному номеру Службы помощи клиентам 80 0000 90.

Предприятие приносит свои извинения за причиненные неудобства.