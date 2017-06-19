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Частично возобновлено движение транспорта в районе горевшей свалки отходов в Юрмале. Об этом сообщает государственная полиция. При этом движение все еще ограничено в промежутке между улицей Мелдеру и Вентспилсским шоссе, а также на повороте на карьер в Слоке.

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы еще продолжают работу на месте пожара. Напомним, локализовать открытое пламя удалось в 5.17, но тление продолжается до сих пор.

Напомним, как писал Mixnews, воскресенье в середине дня на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов в Слоке возник пожар повышенной опасности, локализация которого заняла у спасателей более шестнадцати часов.

По последним данным, горели 23 тонны спрессованного пластика. Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom также не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.

В свою очередь, пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре в Юрмале. Процесс начат по статье о преступлениях против собственности.