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В преддверии праздника Лиго в Риге на Домской площади 22 июня с 9 до 19 часов пройдет традиционная Травяная ярмарка, сообщили в Рижской думе.

На ярмарке покупатели смогут купить крестьянскую продукцию, сыр, хлеб, мясо, рыбу, банные принадлежности, яновы травы, венки и ремесленные изделия. Выступят музыканты, танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли и духовые оркестры.

Травяную ярмарку организует объединение культурных учреждений Риги при поддержке департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.