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В связи с ожидаемым подорожанием спиртных напитков в Эстонии финны открыли для себя новое направление алкотуризма - Латвию. Особой популярностью пользуется город на эстонско-латвийской границе Валка. Об этом сообщает портал fontanka.fi со ссылкой на Iltalehiti.

Правительство Эстонии начнет поднимать цены на горячительные напитки в июле этого года. Новые поправки к закону сделают привычные для финнов поездки за алкоголем невыгодными. Планируется, что к 2020 году налог на алкоголь вырастет на 70%.