Финские алкотуристы переключаются с Эстонии на Латвию (3)
Общество | 20 июня 2017 года, 08:19
В связи с ожидаемым подорожанием спиртных напитков в Эстонии финны открыли для себя новое направление алкотуризма - Латвию. Особой популярностью пользуется город на эстонско-латвийской границе Валка. Об этом сообщает портал fontanka.fi со ссылкой на Iltalehiti.
Правительство Эстонии начнет поднимать цены на горячительные напитки в июле этого года. Новые поправки к закону сделают привычные для финнов поездки за алкоголем невыгодными. Планируется, что к 2020 году налог на алкоголь вырастет на 70%.
Отличное орудие убийства. Люди пьют, сдыхают так сказать слабые отсеиваются еще и деньги за это платят:)) 21 век! =)
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Не пьем-нам еще дешевле
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Алкотуристы
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