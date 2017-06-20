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Общественные организации "Латвийский комитет по правам человека" (ЛКПЧ) и "Русское общество в Латвии" обратились в Капитул орденов с заявлением о лишении Эдвина Шноре ордена Трех Звезд.

Член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре получил орден в 2008 году. Согласно Закону о государственных наградах, основанием для лишения ордена служит "позорный поступок, не известный Капитулу орденов на время присуждения награды и несовместимый со статусом награжденного лица".

По словам члена правления ЛКПЧ Александра Кузьмина, Шноре совершил много позорных поступков.

"Например, использование сюжетов из фильма "Советская история", где привлеченный к созданию фильма историк, российский оппозиционер Борис Соколов расценивает их как фальшивку. Также его высказывания в интервью газете DDD, которые Европейская сеть против расизма расценила как скрытое подстрекательство к ненависти, дискриминации или предрассудкам", - рассказывает Кузьмин.

Он также отмечает, что повторенное высказывание Алфреда Берзиньша про "русскую вошь" является шокирующим, особенно если оно звучит из уст историка, которому следовало бы знать, с какими намерениями людей сравнивали с насекомыми.

"К тому же слова самого Шноре, после цитаты Берзиньша, явно связывают ее с жителями Латвии: "Действительно, мы видим, что русскоязычные иммигранты времен СССР (..) не уезжают"",- сообщает Кузьмин.

Еще в мае ЛКПЧ обратился к председателю комиссии Сейма по мандатам и этике и заявлениям с просьбой рассмотреть дело Шноре. 14 июня комиссия вынесла ему устное предупреждение.