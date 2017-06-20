Активисты нацменьшинств требуют лишить Шноре ордена Трех Звезд (38)

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Общество | 20 июня 2017 года, 07:57

Общественные организации "Латвийский комитет по правам человека" (ЛКПЧ) и "Русское общество в Латвии" обратились в Капитул орденов с заявлением о лишении Эдвина Шноре ордена Трех Звезд.

Член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре получил орден в 2008 году. Согласно Закону о государственных наградах, основанием для лишения ордена служит "позорный поступок, не известный Капитулу орденов на время присуждения награды и несовместимый со статусом награжденного лица".

По словам члена правления ЛКПЧ Александра Кузьмина, Шноре совершил много позорных поступков.

"Например, использование сюжетов из фильма "Советская история", где привлеченный к созданию фильма историк, российский оппозиционер Борис Соколов расценивает их как фальшивку. Также его высказывания в интервью газете DDD, которые Европейская сеть против расизма расценила как скрытое подстрекательство к ненависти, дискриминации или предрассудкам", - рассказывает Кузьмин.

Он также отмечает, что повторенное высказывание Алфреда Берзиньша про "русскую вошь" является шокирующим, особенно если оно звучит из уст историка, которому следовало бы знать, с какими намерениями людей сравнивали с насекомыми.

"К тому же слова самого Шноре, после цитаты Берзиньша, явно связывают ее с жителями Латвии: "Действительно, мы видим, что русскоязычные иммигранты времен СССР (..) не уезжают"",- сообщает Кузьмин.

Еще в мае ЛКПЧ обратился к председателю комиссии Сейма по мандатам и этике и заявлениям с просьбой рассмотреть дело Шноре. 14 июня комиссия вынесла ему устное предупреждение.

Комментарии 38
КАК-ТО ТАК2 часа назад
с заявлением о лишении Эдвина Шноре ордена Трех Звезд....
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Я ЗА!
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Sedna2 часа назад
Лучше кастрировать, козла. Мерзкая гнида.
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Петерис2 часа назад
Эти латвийские ордена нах никому не сдались, их раздают направо и налево всяким дегенеративным личностям, типа:I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni ir saņēmis arī ASV prezidents Džordžs Bušs, vizītes laikā Latvijā 2005. gada 6. maijā.
Не удивительно что сия персонаж его имеет, уверен у всяких Мурциец и Пабриксов тоже есть, дегенеративность надо поощерять... У нас как в королевстве кривых зеркал, всё наоборот, даже с награждением, вместо доблести, подчёркивает мерзость!
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