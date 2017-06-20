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Испания готова продемонстрировать свой профессионализм и противостоять вместе с латвийскими солдатами России. Об этом в интервью Latvijas Avīze сообщил начальник генерального штаба обороны Испании Фернандо Алехандре.

"Мы понимаем, как работает российская машина пропаганды. Какие бы усилия Россия не прикладывала для того, чтобы добиться своего, мы ответим ей своим профессионализмом. Это единственное, что может помочь. Русские могут врать, сколько захотят, выдумывать, что захотят, но в этом вопросе я полагаюсь на своих солдат", - заявил Алехандре.

Он также добавил, что если Латвия когда-нибудь столкнется с агрессией, пришедшей с Востока, то испанские солдаты продемонстрируют свою сплоченность и солидарность с Латвией.

"Мы готовы стоять на линии фронта и защищать дружественную нам Латвию", - отметил генерал.

Напомним, что Испания стала 12-й страной, официально подтвердившей свое участие в дислоцированном в Латвии интеграционном подразделении сил НАТО.

Присоединение к этому подразделению позволит усовершенствовать сотрудничество между Испанией и Латвией, возглавляемое Канадой.

Как сообщалось, 19 июня на Адажской военной базе состоялась торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой приняли участие президент Раймонд Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Раймонд Бергманис, министр обороны Канады Харджит Саджан и другие официальные лица.