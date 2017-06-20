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Всего четыре из 27 европейских стран - Латвия, Литва, Эстония и Словения - не проявили инициативы разместить у себя чиновничьи структуры ЕС, которые будут вынуждены переехать из Великобритании после ее выхода из союза. Однако размещение европейских чиновников считается выгодным делом, сообщает брюссельское издание EU Observer.

Сейчас в Великобритании базируются два европейских регулятора – Европейское агентство лекарственных средств (900 служащих) и Европейский банковский регулятор (200 служащих). После выхода страны из ЕС им придется искать новый дом.

Источники EU Observer утверждают, что 23 европейские страны выразили готовность приютить у себя агентства. Больше всего претендентов на Европейское агентство лекарственных средств - 20 стран.

Каждое агентство – это десятки высокооплачиваемых рабочих мест, которые содержатся из общего бюджета ЕС, но с которых платятся налоги в стране размещения.

Совершенно четких критериев, по которым структуры ЕС размещаются в той или иной стране, не существует – страны договариваются сами между собой.

Источник из дипломатических кругов поясняет изданию, что процесс подобного лоббирования затратный с точки зрения ресурсов. И, по-видимому, решение ряда стран не участвовать в борьбе за размещение европейских структур обусловлено тем, что они невысоко оценивают собственные шансы.

На условиях анонимности некий латвийский дипломат заявил, что правительство Латвии обсуждало возможность поучаствовать в соревновании, однако министры решили, что это будет слишком трудно.

"Мы реалистично посмотрели на то, как должно выглядеть предложение о размещении. И поняли, что для нас это невыполнимо", - заявил источник.

Одним из препятствий на пути к размещению в стране агентств с большим штатом сотрудников является отсутствие в принимающей стране достаточно крупных международных школ для детей чиновников.

Сейчас в Латвии размещен Европейский регулятор электронных коммуникаций со штатом в 27 человек, который в скором времени увеличится до 60.

Источник: euobserver.com