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Вылов рыбы и добыча других морепродуктов в Латвии за первые три месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года сократились на 8,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В первом квартале 2017 года выловлено 30 500 тонн рыбы, в том числе в Балтийском море и Рижском морском заливе - 22 300 тонн, что составляет 73,1% общего объема вылова и на 300 тонн (1,4%) больше, чем в первом квартале 2016 года.

Во внутренних водах в первом квартале этого года было выловлено 100 тонн рыбы, в первом квартале прошлого года - 200 тонн.

В 2016 году общий объем вылова рыбы и добычи других морепродуктов в Латвии составил 114 200 тонн, в том числе в Балтийском море и Рижском морском заливе - 60 400 тонн.