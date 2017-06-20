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Несмотря на принятые поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени, медики в июле продолжат предупредительные акции протеста, отказываясь работать продленное нормальное рабочее время.

Такое решение сегодня приняло правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ).

Это решение профсоюз принял потому, что принятые поправки не обеспечат планировавшиеся улучшения для медиков, работающих продленное нормальное рабочее время.

Как сообщил председатель профсоюза Валдис Керис, участие в акции протеста подтвердили уже 750 работников здравоохранения.

Керис сказал журналистам, что решение провести акцию остается в силе, так как Сейм, принимая поправки к закону о лечении, увы, выполнил работу не до конца - принял поправки не в соответствии с достигнутым трехсторонним соглашением между Минздравом, профсоюзом и работодателями.

В частности, не составлен конкретный график сокращения продленного нормального рабочего времени на последующие два года с одновременным повышением оплаты труда за это время.

Новое регулирование неконкретное, хотя и включает в себя несколько шагов в правильном направлении, в том числе начало сокращения продленного нормального рабочего времени с июля 2017 года, как предложили профсоюзы.

Установлен также небольшой коэффициент повышения оплаты труда в продленное нормальное рабочее время, который, правда, выглядит скорее символическим, пояснил Керис.

По окончании предупредительной акции медиков ее результаты будут обобщены и профсоюзы оценят, как далеко правительство и Сейм продвинулись в изыскании финансирования здравоохранения и появились ли наконец четкие финансовые гарантии повышения зарплат. После этого будет принято решение о дальнейших действиях.

Все участвующие в предупредительной акции медики, на месяц отказавшиеся работать продленное нормальное рабочее время, будут носить значок с надписью "За качество".

"Этот значок является отличительным знаком, который в первую очередь подтверждает, что главная цель акции протеста - качество, ибо усталый медик не может работать в полную силу", - рассказал Керис.

Как писал Mixnews, Рижская региональная профсоюзная организация Службы неотложной медицинской помощи оспорит в Конституционном суде недавно принятые поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени.