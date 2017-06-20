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Популярность дронов, компактных летательных аппаратов, управляемых дистанционно, растет, становится больше и количество их владельцев, но в Латвии уже бывали случаи, когда дроны пролетали в нескольких метрах от самолетов, что потенциально могло привести к катастрофе рассказал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов в интервью передаче Rīta Panorāma телеканала LNT.

Использование беспилотных летательных аппаратов на территории Латвийской Республики регулирует законодательство. В свою очередь, за нарушения этих правил определённых штрафов пока не предусмотрено, подчеркнул Городцов.

"Люди расценивают дроны как игрушку, однако они могут представлять опасность, как для людей, так и для самолетов", - добавил директор агентства.

Он напомнил, что персоны, не достигшие совершеннолетия имеют право управлять лишь дронами не тяжелее полукилограмма и способными взлетать не выше 50-ти метров. Также нынешнее законодательство запрещает в населенных пунктах поднимать дрон выше 50 метров, а за пределами населённых пунктов - выше 120 метров. Пилотирование дронов запрещено вблизи аэропортов, а также вблизи объектов, связанных с национальной безопасностью.

На данный момент штрафы за нарушения правил использования дронов законом не предусмотрены, но можно штрафовать за нарушения правил безопасности. Также уже были случаи, когда оператор дрона был административно наказан за причинение ущерба имуществу третьего лица.

Марис Городцов также сообщил, что создана рабочая группа, которая планирует в течение года разработать новую систему штрафов и наказаний за противозаконное использование дронов.

Фото/caa.lv

Напомним, как писал Mixnews, с будущего года в Латвии введут обязательное страхование гражданско-правовой ответственности для владельцев беспилотных летательных аппаратов, или дронов - на случай ущерба, который они могут нанести здоровью, жизни, имуществу частного лица и окружающей среды.