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Кабинет министров сегодня одобрил подготовленный министром экономики Арвилом Ашераденсом проект распоряжения о назначении Скайдите Абрамы на должность руководителя Совета по конкуренции на второй срок.

Абрама занимает эту должность с 26 июня 2012 года, срок ее полномочий истекает 25 июня.

Как сообщалось, Ашераденс предложил на второй срок утвердить Абраму руководителем Совета по конкуренции.

Согласно закону, руководителя совета на основании рекомендации министра экономики утверждает правительство. Занимать эту должность можно два срока.

Абрама получила в ЛУ степень магистра управления, затем училась в Швейцарии, Австрии, на нескольких курсах изучала бухгалтерию и анализ финансовых показателей. С 2004 по 2009 год она состояла в совете СК, а до 2011 года была старшим экономистом.

С октября 2011 года Абрама руководила проектом Министерства экономики Австрии по содействию инвестициям в Балтии. Она была также экспертом финансового инструмента Еврокомиссии Technical Assistance and Information Exchange в разных странах, готовила проект по европейской программе Twinning.