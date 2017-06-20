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Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) в докладе для правительства Латвии указывает на ряд недостатков в латвийских тюрьмах, работе полиции и учреждениях социальной опеки.

Сегодня правительство утвердило комментарии к докладу ЕКПП о Латвии.

Перед подготовкой доклада представители комитета посетили латвийские полицейские учреждения, тюрьмы, психиатрические учреждения и учреждения социальной опеки, оценивая отношение к содержащимся в них лицам.

По итогам этих посещений ЕКПП в своем докладе сформулировал ряд рекомендаций, комментарии и требования.

ЕКПП выяснил, что лица, которые по решению суда содержатся в заключении, в ожидании перевода в следственную тюрьму зачастую находятся в следственных изоляторах полиции намного дольше предусмотренных законом 48 часов. ЕКПП вновь подчеркивает, что это принципиальное требование, которое необходимо соблюдать.

Большинство опрошенных делегацией комитета заключенных подтвердили, что полицейские обращаются с ними корректно. Тем не менее от заключенных, в том числе несовершеннолетних, было получено несколько жалоб на физическое воздействие со стороны полицейских.

Хотя отмеченная во время предыдущих визитов положительная тенденция сохраняется, ЕКПП подчеркивает необходимость продолжать борьбу с насилием со стороны полиции.

Большинство опрошенных представителями ЕКПП подтвердило, что они имели возможность связаться со своим адвокатом или им был предложен адвокат. Однако было получено несколько жалоб на то, что оперативные работники неофициально допрашивали задержанных, в том числе несовершеннолетних, без присутствия адвоката и до дачи официальных показаний.

ЕКПП положительно оценил постоянные усилия латвийских органов по устранению перенаселенности тюрем, но заключил, что нынешний удельный вес заключенных - примерно 225 на 100 000 жителей - очень высок в сравнении с большинством других стран Совета Европы.

В некоторых тюрьмах все еще существует проблема насилия между заключенными, и ЕКПП рекомендует неустанно ее искоренять.

В докладе отмечены и такие положительные факторы, как прекращение долго существовавшей практики систематически надевать наручники на приговоренных к пожизненному заключению всякий раз, когда их выводят из камеры, начало интеграции этих заключенных в сообщество заключенных общего режима.

Делегация ЕКПП заключила, что в большинстве тюрем ощущается нехватка медицинского обслуживания. В некоторых тюрьмах очень давно не бывали семейные врачи, стоматологи и психиатры.

С тех пор как Латвия в 1997 году присоединилась к Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, представители ЕКПП посетили Латвию восемь раз.