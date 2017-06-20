Буря в Латвии: поваленные деревья и 1270 домов без электричества

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Общество | 20 июня 2017 года, 15:50

Из-за сильной грозы сегодня, 20 июня, без электричества остались 1270 домашних хозяйств в Ливанском, Виеситском и Ругайском краях, сообщили в АО Sadales tīkls.

В Ливанском крае нарушено электроснабжение 580 клиентов, в Виеситском крае - 500, в Ругайском крае - 190 клиентов предприятия.

Бригады электромонтеров работают над ликвидацией повреждений в электросетях.

Тем временем в Сигулдском крае ураганный ветер ломал деревья и причинял повреждения зданиям.

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха сообщила, что пока спасатели получили из разных регионов Латвии шесть вызовов в связи со сломанными ветром деревьями.

Также сообщается о том, что в некоторых регионах были замечены торнадо, и один из них бушевал на юго-востоке от Сигулды - в поселке Юдажи и в окрестностях озера Уммеру.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня синоптики объявили оранжевый уровень предупреждения о погодных условиях, что означает означает, что погодные условия могут стать причиной разрушений и ущерба.

фото: Twitter

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